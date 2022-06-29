Названы 4 знака Зодиака, которых ждут неприятности в ближайшее время

Овнам, Весам, Козерогам и Ракам нужно быть острожными из-за активности бога войны Марса

Положение планет говорит о том, что конец июня и начало июля – напряженно-опасный период для таких знаков Зодиака, как Овен, Весы, Козерог и Рак. По словам астрологов, сильное влияние окажет бог войны Марс, который будет активничать и в августе.

Как передает "Телеграф", такой прогноз озвучила астролог Татьяна Чайковская в Facebook. По ее словам, в зоне риска именно эти четыре представителя зодиакального круга.

Как пишет астролог, бог войны Марс в конце этого месяца и в начале следующего создает сразу несколько аспектов с планетами разрушений, стихийных бедствий и больших опасностей. В частности, 27 июня произошел точный аспект с Сатурном, а уже в субботу, 2 июля, надвигается стрессовый аспект с богом подземного царства Плутоном.

В связи с этим, астролог сообщает, что вплоть до 5 июля возможны очень опасные и драматические ситуации и события. Чайковская рекомендует в этот период не находиться в местах большого скопления людей. По ее словам, митинги и другие выступления могут в эти дни легко перейти в агрессивную фазу, так что необходимо быть предельно внимательными и осторожными.

В зоне рисков в период с конца июня по начало июля такие знаки Зодиака:

Овны,

Весы,

Козероги,

Раки.

Затем, говорится в прогнозе, 6 июля Марс переходит из импульсивного знака Овна в тяжеловесный знак Тельца. Это значит, пояснила астролог, что его энергия будет не такой отчаянно-резкой и бьющей через край.

Напомним, астрологи выделили знаков Зодиака, которым в середине лета противопоказано идти в отпуск. Отдых в июле для них может принести только беды и неприятности.

Ранее "Телеграф" писал, что в среду, 29 июня, произошло новолуние. Астролог рассказала, как это важное космическое событие повлияет на события в Украине и можно ли ждать переломного момента в ходе военных действий.