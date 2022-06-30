Доживают до глубокой старости: 4 главных долгожителя по знаку Зодиака

Этим представителям гороскопа дарована вечная молодость

Только четырем знакам Зодиака дана "вечная молодость". Некоторым из этих представителей гороскопа также повезет в июле.

По данным астрологов, к главным долгожителям относятся люди, рожденные под созвездиями Козерога, Водолея, Девы и Овна. Об этом пишет Ukr.Media.

Козероги

Козероги активны и энергичны, не ломаются под гнетом обстоятельств. Эти качества заставляют молодость оставаться с ними надолго. Что ждет людей этого знака в четверг, узнайте в гороскопе Козерога на сегодня.

Водолеи

Эти люди умеют наслаждаться каждым мгновением. Позитив молодит и делает их более привлекательными. Водолеи редко поддаются унынию и остаются душой и телом молодыми на долгие годы. Что ждет представителей знака 30 июня, узнайте в гороскопе Водолея на сегодня.

Девы

Люди этого знака Зодиака никогда не прекращают следить за собой, делать косметические процедуры, заниматься спортом. Они отличаются активным способом жизни. Что ждет людей этого знака 30 июня, узнайте в гороскопе Девы на сегодня.

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Овны

Овны остаются всегда бодрыми и активными. Они никогда не сидят на месте, избегают пассивности. Старость обходит этих людей стороной, оставляя им привлекательность на долгие годы. Что ждет людей этого знака в четверг, узнайте в гороскопе Овна на сегодня.

Ранее астрологи рассказали, кто из знаков Зодиака самый умный.