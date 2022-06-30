Не доверяйте им свои секреты: названы самые болтливые знаки Зодиака
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Близнецы, Овен, Водолей, Лев, Рыбы и Стрелец случайно или намеренно могут выдать чужие тайны
Некоторым зодиакальным представителям не стоит доверять секретную информацию, потому что она наверняка просочиться и попадет в чужие уши. И винить в этом их нельзя – болтливость – их главная черта. Астрологи выделяют шесть знаков Зодиака, которых можно назвать большими болтунами.
Как передает "Телеграф", про самых болтливых знаков Зодиака пишет ресурс Cluber. В топ-болтунов попали Близнецы, Овен, Водолей, Лев, Рыбы и Стрелец.
Близнецы
Коммуникабельность и умение заводить знакомства – главные характеристики Близнецов. Чтобы наладить контакт с новым человеком, им обязательно нужно долго и много поговорить.
Овен
Уверенные люди, которым всегда есть о чем рассказать окружению. Кроме того, Овны любят быть в центре внимания и требуют внимания к своим речам. Если потребуется, то готовы болтать без умолку.
Водолей
Хотя эти знаки достаточно закрыты, никогда не против обсудить животрепещущие вопросы на самые различные темы. При этом, на какую-то из них Водолей способен говорить часами, рассматривая точки зрения собеседников.
Лев
Легко начинают разговор первыми. Им нравится внимание к их важной персоне. Особенно долго Львы готовы говорить о себе любимом.
Рыбы
У Рыб всегда есть свой взгляд на вещи, которым им непременно нужно поделиться с окружением. Этот знак с пристрастием обсудит каждую небольшую деталь и незначительный деталь, приходя то и дело к новым выводам.
Стрелец
Если не остановить Стрельца – он будет говорить сутки напролет. Их чувство юмора и начитанность способствуют увлекательным беседам, но их длительность может утомить даже самого заинтересованного собеседника.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака считаются самыми умными. Среди этих представителей зодиакального круга немало выдающихся персон.