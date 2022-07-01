Известный рунолог назвал дату, когда Херсон вернется под контроль Украины
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 85
Рунолог уверен, что совсем скоро украинские войска выгонят россиян из Херсона.
Когда закончится война в Украине? — это вопрос, который сейчас интересует весь украинский народ. Увы, но конкретной даты назвать никто не может, и все, что остается это верить в ВСУ и нашу победу. Однако почему бы и не поинтересоваться прогнозами астрологов или других предсказателей для успокоения души.
Известный рунолог, финалист "Битвы Экстрасенсов", эмпат и целитель Денис Маклашевский в своем интервью Славе Демину в рамках проекта шоу "Слава+" рассказал, какой он видит судьбу временно оккупированного Херсона. Предсказатель уверен — город вернется под контроль Украины.
"Я вижу до конца июля над Херсоном украинский флаг. Это говорит о том, что если я вижу над городом украинский флаг, значит моста не будет уже", — сказал Маклашевский.
Также рунолог отметил, что несмотря на это, в июле Украину ждет еще немало испытаний, и прежде чем освободить Херсон от российских оккупантов, будет пролито очень много крови, однако чья она будет — Маклашевский не видит.
Напомним, известный астролог Влад Росс порадовал прогнозом касательно российско-украинской войны. По его словам, у Украины есть все шансы вернуться ранее оккупированные территории, в частности – районы Донецкой и Луганской области. Также он предсказал, когда умрет российский диктатор владимир путин.