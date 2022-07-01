Названы три знака Зодиака, которым здорово подфартит в июле

Козерог, Рыбы и Лев – главные счастливчики этого месяца

В июле-2022 некоторым знакам невероятно повезет на любовном фронте, а кого-то тотальный успех и удача ожидают во всех без исключения сферах жизни. Фортуна в этом месяце стала на сторону таких представителей зодиакального круга, как Козерог, Рыбы и Лев.

Как пишет "Телеграф", о этих главных счастливчиках свидетельствует гороскоп на июль-2022. Положение звезд и планет говорит о том, что для Козерогов, Рыб и Львом будут открыты все двери, а трудности, которые возникнут на пути этих знаков, будут преодолеваться легко и молниеносно.

Козерог

Выпадет шанс приобрести новые полезные привычки, которые помогут успевать все и везде. Да, неожиданные дела в этом месяце будут вас поджидать, но все проблемы вы сможете решать, как по мановению волшебной палочки. Ведь июль для этих знаков – период удачного стечения обстоятельств, работающего на вас. События, происходящие в течение месяца, оставят приятные впечатления. О том, что ждет этот знак сегодня, читайте в гороскопе для Козерога на день.

Рыбы

Июль будет динамичным и благоприятным. Именно Рыбы – самый удачливый и счастливый знак этого месяца. Но звезды советуют не рисковать лишний раз. Сегодняшний гороскоп для Рыбы расскажет, что приготовил вам первый день июля.

Лев

В июле повезет и этим представителям зодиакального круга. Вы наконец-то сможете побороть вредные привычки. Появится мотивация на самосовершенствования. Для вас будут открыты все пути, но помните: нужно приложить усилия в направлении своих целей и желаний. О гороскопе для Льва на сегодня узнайте на нашем сайте.

Ранее "Телеграф" писал, какие знаки Зодиака оказались в опасности в начале июля. Астролог сделала предупреждение из-за активности "планеты войны" Марса.