Станет немного легче: астролог назвала месяц, который изменит ход войны в Украине

По мнению астролога, напряженная обстановка сохранится в стране вплоть до начала осени

Положение планет и звезд свидетельствует о том, что до сентября не стоит ждать спада военных действий в Украине. Однако в июле, согласно астрологическому прогнозу, есть вероятность эффективных переговоров, которые могут повлиять на ситуацию с войной.

Как передает "Телеграф", такой прогноз касательно событий в Украине озвучивает астролог, экстрасенс Анна Ефремова в своем Телеграм-канале. По ее словам, напряженным будет весь год, но благоприятные перемены мы сможем ощутить осенью.

По ее словам, самые сложные месяцы во всей войне позади – речь о мае и июне. В ближайшее время надеяться на окончание боевых действий, судя по прогнозу, также не стоит. Астролог отмечает, что только сентябрь внесёт более значимые перемены. "И то, мы их ощутим не прямо таки вот…": добавила Ефремова.

Как рассказывает астролог, ситуация зависит от энергии перестройки планет. По словам Ефремовой, весь 2022 год несёт напряжение.

В этом месяце, отмечает Ефремова, есть надежда на положительный исход в дипломатической сфере.

"Из более осязаемых перемен ожидаю переговорный процесс в июле и надеюсь, что станет немного легче", — заявила астролог.

Напомним, рунолог озвучил прогноз для Херсона, который временно пребывает под оккупацией. Прогноз звучит обнадеживающе.

Ранее "Телеграф" писал, что ведический астролог Игорь Нехаев высказался о возможном развитии военных событий в Украине. По его словам, наибольшее влияние на ход боевых действий оказывает "планета войны" Марс.