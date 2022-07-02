Гороскоп на 2 июля: Ракам стоит научиться говорить "нет", а Весам - избавиться от старых привычек

Благоприятный день для расставаний с людьми, которые вам больше не приносят радости

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 2 июля в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в эту субботу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня Овну важно увлекаться работой. Представителям этого знака Зодиака придется принимать молниеносные решения, несмотря на ограниченное время. Постарайтесь не запустить прошлые проекты, иначе работа еще затянется на долгое время. Не забывайте про физические упражнения.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцы сегодня будут испытывать потребность в романтическом приключении, где бы они могли освободить свои чувства. Однако знайте, что не все будут с вами на одной волне. В этот день дорогие вам люди могут втянуть вас в конфликт. Имейте мудрость и силу не идти на поводу у близких.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Хороший день, чтобы решить юридические вопросы. Также сегодня вы примете непосредственное участие в решении семейных проблем. Представители этого знака Зодиака прирожденные переговорщики, поэтому удастся избежать многих непонятных моментов и проблем. Отметим, что Близнецы в июле найдут способ, как приумножить свои доходы.

Рак (22 июня — 22 июля)

Есть вероятность, что сегодня у вас будут просить денег. Используйте слово "нет" на подобные просьбы, потому что в скором времени финансы сами пригодятся вам. Также будьте осторожнее и с покупками, особенно дорогостоящими. В семейном плане Раки должны убедиться, что их любимый человек настроен на совместную жизнь серьезно.

Лев (23 июля — 23 августа)

Ночные светила не расположены сегодня помогать Львам, поэтому на работе могут произойти неожиданности, от которых они не будут в восторге. Обязательно обдумывайте слова, прежде чем их говорить. День не подходит для перемены имиджа. Вечером стоит устроить посиделки с друзьями. Кстати, этим летом Львы достигнут успеха в своем деле.

Дева (24 августа — 23 сентября)

У Дев сегодня много приятных сюрпризов, хотя у некоторых представителей знака будет настроение со знаком минус. Может появиться новость, которая негативно отразится на душевном состоянии. Во второй половине дня желательно впустить в свою жизнь некоторые изменения в профессиональной сфере.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Сегодня Весы попытаются избавиться от старых привычек. Это идеальный день для положительных изменений в жизни. Отношения с друзьями могут подвергнуться "чистке". Некоторые события покажут кто есть кто. Не играйте на чувствах любимого человека, будьте серьезны в намерениях.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Стоит этот день провести в одиночестве или хотя бы без привлечения других людей. Сделайте перерыв в общественной жизни, отдохните на открытом воздухе, проведите время с надежными людьми, близкими друзьями или второй половинкой. Одиноким представителям сейчас самое время познакомиться с кем-нибудь.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Стрельцов эта суббота поставит перед сложным выбором. Придется внести важные изменения на работе или в личной жизни. Сегодня благоприятно работать с документами, подписывать договора. Кто-то может попросить вас о небольшой финансовой поддержке. В свободное время займитесь спортом. Добавим, что Стрельцы входят в тройку самых умных знаков Зодиака.

Козерог (22 декабря — 19 января)

У Козерогов на любовном фронте вероятны изменения негативного характера. Возможно, придется расстаться с партнером. Прислушайтесь к советам старших членов семьи. У некоторых представителей знака может быть творческий кризис. Проблемы могут обстоять и в бизнесе.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Внимательно следите за домашней техникой, возможна поломка. Благоприятный день для уборки, ремонта. А вот приобретать что-то для дома сегодня лучше не стоит — потратитесь зря. Сегодня попросить об одолжении может близкий друг. Это даст вам возможность встретиться с очень особенным человеком.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Ночные светила и планеты предостерегают, что вы можете почувствовать себя перегруженными небольшими проблемами. Не стесняйтесь просить помощи родственников. Водителям нужно быть внимательнее за рулем, так как в дороге могут возникнуть неприятные неожиданности.