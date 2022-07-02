Астролог рассказала, какое будущее ждет Украину

Астролог заявила, что больших надежд на вступление Украины в различные международные организации возлагать не стоит

Астролог Ольга Медвецкая считает, что больших надежд и иллюзий по поводу дальнейшего включения Украины в состав различных международных организаций возлагать не стоит.

Об этом эксперт рассказала в Инстаграме. По ее словам, существование существующих организаций под большим вопросом. По крайней мере, чтобы продолжать свою работу, они должны изменить свою структурную организацию и принципы. Ибо слишком закоренелыми они стали.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Астролог рассказала, что мы сейчас стоим на пороге новой эры, начало которой состоится в марте 2023 года. В это время планета Плутон перейдет в знак Водолея, в котором пробудет ближайшие 20 лет. Это значит, что будет создание новых межгосударственных объединений, которые будут характеризованы демократическими принципами, как и положено уважаемым международным организациям, однако основой будут дружеские, братские отношения между странами-участницами. Там не будет иерархии, как будто есть государства, чье решение важнее (с правом вето и тд), а будет равенство участников друг перед другом.

Поэтому Украина, скорее всего, будет идти именно в направлении таких организаций.

Читайте также: Категория Lifestyle Астролог предупредил о сложном этапе в войне с россией: когда он закончится С 26 июня планета Марс перешла в знак войны и будет находиться там до 10 августа

"Исторический пример событий при предварительном пребывании Плутона в знаке Водолея – создание США как объединения колоний Британии, объявивших о своей независимости (это было незадолго до указанного транзита). Что-то подобное будет происходить в мире в ближайшие 20 лет", — отмечает астролог.

Напомним, известный астролог Влад Росс порадовал прогнозом касательно российско-украинской войны. По его словам, у Украины есть все шансы вернуться ранее оккупированные территории, в частности – районы Донецкой и Луганской областей. Также он предсказал, когда умрет российский диктатор владимир путин.