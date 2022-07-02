Самые жестокие знаки Зодиака

Выстраивать отношения с этими непростыми и своенравными знаками очень трудно

Жестокость проявляется у всех по-разному — как на физическом уровне, так и на моральном. Астрологи, назвавшие самых болтливых знаков Зодиака, рассказали, личности каких созвездий самые жестокие.

Люди, которые склонны с завидным постоянством демонстрировать жестокость, рождаются под тремя знаками Зодиака — Скорпиона, Льва и Стрельца, пишет Ukr.Media.

Скорпионы

Представители этого знака Зодиака не пожалеют даже родственников, которые коснулись их неосторожным словом. Скорпионы будут мстить всем обидчикам, будут морально уничтожать всех, кто им не нравится. Что ждет этого знака в субботу, узнайте в гороскопе для Скорпиона на сегодня.

Львы

Самолюбие Львов лучше не затрагивать, иначе они станут беспощадными, безжалостными. Они будут издеваться над каждым, кого встретят. Люди этого знака Зодиака будут высмеивать каждого, чтобы просто самоутвердиться. Что ждет этого знака 2 июля, узнайте в гороскопе для Льва на сегодня.

Стрельцы

Прямолинейность Стрельцов нередко ранит окружающих. Они умеют цепляться за живое, в чем и проявляется жестокость этих индивидов. Но их это не волнует, так как Стрельцам важно всегда высказывать свое мнение, нравится кому-то это или нет. Что ждет этого знака в субботу, узнайте в гороскопе для Стрельца на сегодня.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака считаются самыми умными.