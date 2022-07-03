Экстрасенс рассказал, сколько продлится война в Украине

Экстрасенс уверяет, сомневаться в победе Украине не стоит.

Положение планет и звезд свидетельствует о том, что до сентября не стоит ждать спада военных действий в Украине. Такой же расклад прогнозирует и известный украинский экстрасенс и таролог Макс Гордеев. Также он рассказал, на сколько еще затянется эта война, а также чем она закончится.

Гордеев стал гостем программы "Ранок з Україною", где он и поделился своим прогнозом на будущее. Экстрасенс отмечает, что Украина обязательно победит россию и ее ждет процветание. Страна снова станет независимой, сильной и вернет себе все территории и несмотря на тот ужасный и сложный путь, который сейчас проходит наша родина, ее будущее очень светлое.

Также Гордеев рассказал, сколько еще продлиться война с россией. Карты показали ему цифру 9, однако экстрасенс объяснил, что это число указывает общее время, а не сколько еще осталось. То есть, по его прогнозу, война затянется еще до октября-ноября, также "какие-то события" будут происходить и в августе (8 месяц) и сентябре (9 месяц).

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Напомним, рунолог озвучил прогноз для Херсона, который временно пребывает под оккупацией. Прогноз звучит обнадеживающе.

Ранее "Телеграф" писал, что ведический астролог Игорь Нехаев высказался о возможном развитии военных событий в Украине. По его словам, наибольшее влияние на ход боевых действий оказывает "планета войны" Марс.