Мужчины-одиночки по знаку Зодиака: кто они

Говорят, что у каждого человека есть вторая половинка. Однако к 4 знакам Зодиака это не относится

Астрологи, которые ранее назвали самых обидчивых знаков Зодиака, рассказали, мужчины каких предпочитают одиночество.

Эти представители сильного пола хотят отыскать идеал, однако, оказавшись у разбитого корыта, решают проживать жизнь только с самим собой. Как пишет belnovosti, это мужчины, рожденные под созвездиями Рака, Девы, Козерога и Водолея.

Раки

Раки пытаются найти идеальную спутницу жизни, но их планы практически не осуществимы. Из-за провала они могут уйти в депрессию, а позже избегать романтических отношений, чтобы вновь не страдать. Что ждет этого знака в понедельник, узнайте в гороскопе Рака на сегодня.

Девы

Очень требовательный знак Зодиака. Этим мужчинам сложно угодить, поэтому после нескольких разочарований они начинают сознавать, что личное счастье обрести с кем-либо они не в состоянии. Что ждет этого знака 4 июля, узнайте в гороскопе Девы на сегодня.

Козероги

Мужчины-Козероги в большинстве случаев зациклены на построение карьеры. Конечно, они мечтают о семье, однако не спешат с этим из-за нехватки времени. Сами представители знака понимают, что дело в них, поэтому в какой-то момент просто отказываются от мечты быть мужем и отцом. Что ждет этого знака в понедельник, узнайте в гороскопе Козерога на сегодня.

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Водолеи

Эти мужчины — одиночки по жизни. Они неохотно связывают себя обязательствами, потому что свобода это для них самое главное. Астрологи рекомендуют Водолеям не тратить время на серьезные отношения. Короткие романы – вариант для этих мужчин. Только так они будут в полной мере наслаждаться жизнью. Что ждет этого знака 4 июля, узнайте в гороскопе Водолея на сегодня.

Ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака являются настоящими ленивцами.