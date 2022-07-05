"Хлопок" неизбежен: астролог рассказал, что будет с Крымским мостом

Эксперт отметил, что мост будет поврежден, но не полностью.

Известный астролог Влад Росс, который ранее порадовал прогнозом касательно российско-украинской войны, а также предсказал, когда умрет российский диктатор владимир путин, рассказал, какая судьба ждет Крымский мост. Отметим, что россияне очень бояться, что он будет уничтожен украинцами. Однако не исключено, что они сами это и сделают.

А разрушен мост будет, сообщает Влад Росс в комментарии "Главреду". Астролог отмечает, что такая "судьба" была предрешена постройке еще в 2018-м году, когда он только был открыт.

Так как в этот период была темная Луна, и наступил 29-й сатанинский лунный день (15 мая 2018 год — дата открытия моста), а Марс находился в жестком квадрате к Меркурию и Урану, это и означает, что постройка может быть разрушена, при чем военной ракетой и военным путем.

"Нестойкость моста показана в его натальной карте открытия" — сказал астролог, добавив, что полностью он разрушен не будет, однако значительные повреждения, которые помешают нормальной транспортной развязке, неизбежны.

Напомним, ранее рунолог озвучил прогноз для Херсона, который временно пребывает под оккупацией. Прогноз звучит обнадеживающе.

Также "Телеграф" писал, что ведический астролог Игорь Нехаев высказался о возможном развитии военных событий в Украине. По его словам, наибольшее влияние на ход боевых действий оказывает "планета войны" Марс.