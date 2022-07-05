Названы знаки Зодиака, которые легко и часто меняют место жительства

Овны, Близнецы, Скорпионы и Стрельцы не представляют свое существование без постоянных поездок

Такие знаки Зодиака, как Овны, Близнецы, Скорпионы и Стрельцы не могут обойтись в своей жизни без путешествий. Им легко и безболезненно перемещаться из страны в страну. Приключения и переезды только подпитывают их энергией.

Как передает "Телеграф", о знаках Зодиака, которым легко сменять место жительства и пребывания, говорится в прогнозе астролога Анны Федоренко в Instagram. Есть по меньшей мере четыре представителя зодиакального круга, для которых переезд и путешествия – сущие пустяки.

Овен

Самый подвижный знак, соответственно и путешествия, переезды у него очень частые. Люди-Овны легкие на подъем, быстро принимают решение ехать, если там есть какая-то непокоренная вершина для них. Любят приключения. Гороскоп для Овна на сегодня смотрите на нашем сайте.

Близнецы

Всегда любопытно все новое и неизведанное, поэтому будут за любой "движ". Охотно переезжают, главное — с хорошей компанией! Что предвещают им звезды – читайте в гороскопе для Близнецов на сегодня.

Скорпион

Им везде хорошо. Важно приспосабливаться к любым обстоятельствам и чувствовать себя в них комфортно! Не привязываться к одному месту жительства, быть готовым отпустить и поменять в любой момент всё. Аренда жилья, частая смена адресов — приветствуется. Какие события ожидают Скорпиона сегодня – узнайте в гороскопе на день.

Стрелец

Основная их потребность, чтобы оставаться на плаву – это путешествия, хотя бы раз в 3-6 месяцев. Так эти знаки подпитывают свой ресурс. Могут переехать навсегда, если есть конкретная цель. Гороскоп для Стрельцов на день читайте тут.

Ранее "Телеграф" писал, что тройку знаков Зодиака в июле ожидает невероятный скачок по карьерной лестнице.