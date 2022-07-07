Названы 3 знака Зодиака с самой развитой интуицией

Рак, Скорпион, Рыбы принимают решения интуитивно и не прогадывают

Некоторые люди умеют хорошо предчувствовать какие-то события или же решать что-то, полагаясь главным образом на интуицию. Никогда не подводит "шестое чувство" таких знаков Зодиака, как Раки, Скорпионы и Рыбы.

Как пишет "Телеграф", об этом рассказала астролог Варвара в Instagram. По ее словам, в натальных картах этой тройки зодиакального круга есть указания на то, что человек обладает даром предчувствия. Чем больше указаний на сильную интуицию в карте – тем увереннее он может полагаться на свое предвидение.

Рак

Этот знак — король интуиции, которой он обладает с рождения. Единственный из знаков, кто никогда не будет критиковать, ставить под вопрос дар предвидения, телепатию или телекинез. О том, что ждет Рака сегодня – узнайте в его гороскопе на день.

Скорпион

Обожает пользоваться своей интуицией. Часто может манипулировать окружающими людьми. А чтобы постичь внутренний мир человека, интуиция – сильный инструмент. Скорпиону мало разового погружения во внутренний мир человека, он совершает эти погружения каждый раз, когда что-то недопонимает. Гороскоп для Скорпиона на день – на нашем сайте.

Рыбы

У этих знаков врожденная интуиция. Шага не сделают, прежде чем не посовещаться с альтер эго. Для Рыб проблемно не постижение интуиции, а возвращение к реальности, ведь нужно не только тонко чувствовать, но и быстро действовать. Жизнь – она же здесь, а не где-то за семью облаками. Как сложится день для Рыб — можно узнать в их гороскопе на день.

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