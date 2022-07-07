Тещам стоит быть начеку: топ-3 самых худших зятьев по знаку Зодиака

Эти мужчины станут кошмаром для родителей девушки

Из некоторых представителей гороскопа получаются идеальные мужья, которые всегда ладят с женами и их родителями. Однако есть и такие мужчины, которые точно станут кошмаром для родителей возлюбленной.

Худшие зятья среди знаков Зодиака, как пишет meta.ua, это Стрельцы, Водолеи и Рыбы. Астрологи заявляют, что о спокойной жизни с этими мужчинами можно забыть.

Стрельцы

С тещей и тестем мужчина-Стрелец будет поддерживать хорошие отношения, однако эти представители гороскопа нередко будут врать своим женам, и причем искусно. Они могут завести роман на стороне. А что приготовили им звезды в четверг, узнайте в гороскопе Стрельца на сегодня.

Водолеи

Мужчины-Водолеи берегут свою свободу, поэтому постоянно где-нибудь пропадают. С таким мужчиной жена будет вынуждена сама решать проблемы и полагаться только на свои силы. Что их ждет 7 июля, узнайте в гороскопе Водолея на сегодня.

Рыбы

Мужчина-Рыба никогда не предаст и не обидит жену, однако останется ребенком на всю жизнь. Им нужна жена-мамочка, так как такие мужчины не любят брать на себя ответственность. В итоге все важные моменты в жизни придется решать жене. Что их ждет 7 июля, узнайте в гороскопе Рыб на сегодня.

Ранее астрологи рассказали, мужчины каких знаков Зодиака с легкостью пойдут "налево".