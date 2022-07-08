Карпатская мольфарка рассказала, когда умрет путин

Мольфарка отметила, что смерть диктатора будут скрывать.

Последние полгода украинцев больше всего тревожат вопросы, когда же все украинские города будут освобождены из-под российской оккупации и когда закончится война. А также многих интересует не менее важная тема — когда в мир иной отойдет президент рф, кровавый диктатор владимир путин. Ответ на этот вопрос дала известная карпатская мольфарка Магдалена Мочиовски.

В интервью Апострофу Магдалена отметила, что путин защищен различными шаманами, поэтому точно увидеть дату его кончины сложно. Однако она предполагает, что у него осталось до года времени. Также не может она точно сказать переселится ли его душа в кого-то или же его просто заменят двойником, однако знает наверняка, что мир не сразу узнает, когда путин умрет.

"Понимаете, у него минимум 10 двойников. Если он и умрет, то царя-батюшку так внезапно терять никто не захочет. Для народа на время подбросят двойника. Я даже не уверена, что это будет до года, но то, что его уберут – даже не в том плане, что он сам умрет, а его уберут – вы увидите, что так будет" — отметила мольфарка.

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Также "Телеграф" писал, что ведический астролог Игорь Нехаев высказался о возможном развитии военных событий в Украине. По его словам, наибольшее влияние на ход боевых действий оказывает "планета войны" Марс.

Помимо этого "Телеграф" писал, что астролог назвала дату освобождения Херсона. По ее словам, территория будет освобождена далеко не в первых рядах и нужно запастись терпением.