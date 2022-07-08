Топ-4 знака Зодиака, из которых получаются ужасные друзья

Для поддержания крепкой дружбы прилагать усилия эти индивиды не будут

Астрологи, которые ранее назвали топ-3 знака Зодиака, являющихся плохими зятьями, рассказали, кто из представителей гороскопа становится самым худшим другом.

Известно, что для поддержания крепкой дружбы нужно трудиться: идти на компромисс, помогать в тяжелых ситуациях, переступать в какие-то моменты через себя. Однако эти 4 знака Зодиака просто не умеют дружить. Приятели из них получаются ужасные, пишет Ukr.Media.

Овны

Овны ставят свои интересы и комфорт на первое место. Они являются эгоистами и упрямцами, что не позволяет им идти на уступки, жертвовать чем-нибудь. Что ждет этого знака в пятницу, узнайте в гороскопе Овна на сегодня.

Тельцы

Тельцы не станут делиться чем-нибудь личным со своими приятелями. Такая скрытность другим будет казаться отталкивающей. Что ждет этого знака 8 июля, узнайте в гороскопе Тельца на сегодня.

Раки

Если что-то было сказано громче обычного, люди этого знака Зодиака сочтут это намерением обидеть, раскритиковать. Обидчивые Раки после этого предпочтут абстрагироваться, чем угонят в ступор своих друзей. Что ждет этого знака в пятницу, узнайте в гороскопе Рака на сегодня.

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Львы

Себялюбивые Львы считают, что они умнее и лучше всех. Такую высокомерность никто терпеть не будет, поэтому Львы будут только раздражать всех. Что ждет этого знака 8 июля, узнайте в гороскопе Льва на сегодня.

Ранее астрологи рассказали, мужчины каких знаков Зодиака с легкостью пойдут "налево".