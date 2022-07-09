У этих знаков Зодиака слабые нервы: топ-4

Эти индивиды неспособны контролировать себя

Эта четверка зодиакальных знаков обладает слабой нервной системой. Им сложно тиха посчитать до 10, ведь со стрессом они справляться не умеют.

Астрологи рассказали, что самыми нервными являются люди, рожденные под созвездиями Овна, Льва, Стрельца и Рыб. Об этом пишет cluber.

Овны

Люди этого знака Зодиака не могут держать себя в руках. Они обладают вспыльчивым характером и долго не могут успокоиться. О том, что ждет Овнов сегодня – узнайте в его гороскопе на день.

Львы

Если кто-то попытается нарушить границы Льва, этот человек будет схвачен мертвой хваткой, и выбраться из "когтей" Льва будет сложно. Лучше не переходить им дорогу, так как этот знак очень мстительный. Как сложится день этого знака Зодиака — можно узнать в гороскопе Льва на сегодня.

Стрельцы

Если кто-то мешает Стрельцу добиться желаемого, это делает его крайне агрессивным. В порыве гнева они с трудом могут досчитать до 10 и успокоиться. О том, что ждет Стрельца сегодня – узнайте в его гороскопе на день.

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Рыбы

Очень нервный знак Зодиака. В стрессовых моментах они испытывают внутреннее напряжение и тревогу. Рыбы теряют самообладание и контроль над своими эмоциями и действиями. Гороскоп Рыб на день – на нашем сайте.

Ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака самые ленивые.