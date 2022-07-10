Гороскоп на 10 июля: Львов ждет насыщенный день, а Стрельцам стоит прислушаться к своей интуиции

Сегодня лучше прислушиваться к собственным здравым мыслям и интуиции.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 июля в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в это воскресенье.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Благоприятный день для деловой активности и начала новых дел. В это время ничего не помешает действовать решительно и умело распоряжаться представившимися возможностями. Однако следует разумно подойти к решению текущих задач и не относиться к делам легкомысленно.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Лучше всего в этот день сосредоточить свое внимание на текущих вопросах и постараться разобраться в них. У вас появится шанс преуспеть, если вы в нужный момент не упустите инициативу из своих рук. Будет существовать риск незначительных потерь, но у вас получится ловко их избежать или минимизировать. Добавим, что в июле у одиноких представителей данного знака Зодиака есть все шансы влюбиться.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Не следует бояться смелых решений и планов, а благоприятное стечение обстоятельств позволит не отказаться от своих убеждений. Вы почувствуете прилив сил, и желание действовать, многое будет по плечу, вы сумеете преуспеть в важном деле. В это время не исключен карьерный рост и улучшение материального положения.

Рак (22 июня — 22 июля)

Благоприятный день, в течение которого можно планировать важные и полезные встречи. Многое в это время будут складываться очень удачно для вас, поступят приятные новости, добиться успеха в любом деле будет довольно просто. Не бойтесь ставить перед собой амбициозные цели и стремитесь достичь небывалых высот. Добавим, что в июле Ракам выпадет возможность встретить вторую половинку.

Лев (23 июля — 23 августа)

Звезды обещают представителям этого знака насыщенный разными событиями день, поэтому постарайтесь воспользоваться всеми его возможностями. Также не стоит жалеть сегодня денег, потраченных на себя, развлекайтесь и живите в свое удовольствие. Вам сейчас необходимы положительные эмоции, а позитивный настрой добавит оптимизма.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Сегодня планируйте важные дела и стройте планы на перспективу. Однако не занимайтесь пустой тратой денег, иначе неожиданные проблемы могут сильно испортить вам жизнь. Также сегодня вам не помешает осторожность. Необдуманные поступки принесут лишь дополнительные проблемы.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Сегодня Весам не о чем беспокоиться, день будет благоприятный, получится преуспеть и проявить себя. Удачное стечение обстоятельств позволит минимизировать потери и успешно справиться с текущими вопросами. Есть шанс, что ваши планы могут начать воплощаться в жизнь. Можно налаживать новые контакты и связи. Добавим, что в июле Весов ждут финансовые улучшения, профессиональные успехи.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Не самый удачный день ожидает представителей этого знака, гороскоп не обещает блага и удачу Скорпионам. Несмотря на это, вы ощутите прилив сил и энергии, но лучше контролировать ситуацию и не пускать все дела на самотек. Занимайтесь текущими домашними делами, ничего не откладывая в долгий ящик.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

В это время нужно прислушиваться к своей интуиции и отказаться от принятия поспешных решений. Есть соблазн поддаться на сомнительное предложение, которое будет чревато существенными потерями. Поэтому лучше не заключать договоренностей и опасаться действий недоброжелателей.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня лучше не спорить с окружающими, ведь конфликты ничего не решат, а лишь еще больше усугубят проблемы. Лучше смириться с ситуацией и все оставить пока как есть. Сегодня лучше отказаться от желания принимать важные решения, иначе есть риск многое потерять.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Отличное время для решительных действий. В любом деле прислушивайтесь к интуиции, однако в общении с близкими неожиданно может назреть конфликт. Вечером постарайтесь не нагружать себя излишне, найдите время для полноценного отдыха. Однако перед этим обязательно утрясите все домашние проблемы.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Вас ждет насыщенный день, важно не упустить благоприятные возможности и воспользоваться открывшимися перед вами перспективами. Стремитесь завершить ранее начатые дела, пока они не превратились в проблему. Будьте бдительны в финансовом плане и откажитесь от ненужных трат.