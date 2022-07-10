Астролог назвал точную дату, когда Украина победит россию

Уже к концу 2022-го года россия начнет "давать заднюю".

В последнее время, а именно с 24 февраля 2022 года, у всех украинцев появилась еще одна общая мечта: лишь бы поскорее услышать заветную фразу "Мы победили!", и чтобы закончилась война в нашей стране. Стоит отметить, что положение планет и звезд, которое с 5 июля изменилось из-за спада активности планеты войны Марса, активно повлияло и на события в Украине, однако итог этой войны все равно будет один — победа будет за Украиной.

Известный астролог Влад Росс в интервью "УНИАН" отметил, что же в августе 2022 года украинская армия начнет контрнаступление, и уже к концу осени российские оккупанты покинут украинскую территорию, ведь ВСУ доведет их до административных границ рф. Также в этот период могут начаться и мирные переговоры.

"Уже в марте 2023 года будет подписана полная капитуляция россии. И тогда мы заберем все свои территории, кроме Крыма. Этот остров рф обменяет на снятие с себя всех санкций" — говорит Росс, добавляя, что вопрос Крыма разрешится уже после смерти путина.

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Напомним, рунолог озвучил прогноз для Херсона, который временно пребывает под оккупацией. Прогноз звучит обнадеживающе.

Ранее "Телеграф" писал, что ведический астролог Игорь Нехаев высказался о возможном развитии военных событий в Украине. По его словам, наибольшее влияние на ход боевых действий оказывает "планета войны" Марс.