Полнолуние 13 июля окажется судьбоносным для двух знаков Зодиака

Именно Весы и Львы могут кардинально изменить свою жизнь в ближайшую среду

В эту среду, 13 июля, состоится полнолуние под знаком Козерога, которое кардинально повлияет на жизнь двух представителей гороскопа.

Это космическое событие будет иметь сильное влияние на людей, рожденных под созвездиями Весов и Льва, пишет gsminfo. Они станут настоящими баловнями судьбы.

Весы

Представителям этого знака Зодиака очень повезет в карьерном плане не только согласно гороскопу Весов на сегодня. Будут значительные успехи, за которые Весы получат вознаграждение. Также, если хотели сменить сферу деятельности — флаг вам в руки! Присмотритесь к новым вакансиям — есть большие шансы найти работу своей мечты с шикарным доходом.

Повезет Весам и в личной жизни. Звезды обещают вам яркие приключения с человеком, который станет вашей судьбой.

Львы

Львы смогут реализовать давние планы и желания, поэтому воспользуйтесь этой возможностью, как и сегодня, о чем говорит гороскоп Льва на 10 июля. Люди этого знака Зодиака получат повышение в профессиональной сфере и заработают много денег. Дела пойдут в гору.

Вселенная благоприятно настроена по отношению ко Львам и в личной жизни. В полнолуние возможен приятный сюрприз от любимого человека. Вы также можете решиться на серьезные перемены: захотите заключить брак или решиться на пополнение в семье.

Ранее астрологи рассказали, каких знаков Зодиака ждет долгожданная встреча в июле 2022 года.