Получат нож в спину: два знака Зодиака, которые в июле столкнутся с предательством

Для этих знаков Зодиака июль станет испытанием на прочность.

Астрологи, которые ранее назвали три знака Зодиака, которых ожидают кардинальные перемены в жизни, увы, но огорчили новым прогнозом на июль, определив двоих представителей гороскопа, которых в скором времени ожидает предательство. Им удастся сохранить равновесие, и адекватно отреагировать на происходящее, но внутренне они будут сломлены.

Предательство в июле ждет рожденных под созвездиями Близнецов и Водолея, сообщает "УНИАН". Отмечается, что нож в спину может "прилететь" как от близких, друзей, так и от коллег и партнеров.

Близнецы

Гороскоп на сегодня для Близнецов прогнозирует не совсем хороший день, когда нужно во всем положиться на свою семью и коллег, однако судя из нового предсказания, лучше делать это крайне осторожно, особенно на работе. Кому-то из ваших коллег очень не нравиться то, как вы преуспеваете в карьере, и вполне возможно захочет помочить вам репутацию. Астрологи предупреждают, что вы не ожидаете такого подлого поступка от этого человека. Будьте внимательнее со своим кругом общения.

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Водолей

Гороскоп на сегодня для Водолеев сулит им хороший день, однако личная жизнь радовать их в июле не будет. Не исключено, что представители этого знака узнают об измене со стороны своей второй половинки. Как бы там ни было, не стоит впадать в депрессию и сильно горевать. Вы должны выйти из этой ситуации с гордо поднятой головой, тем более корить себя должен/должна изменщик(ца). Проанализируйте свое поведение в отношениях, и отправляйтесь в светлое будущее с новым спутником/спутницей.

Ранее астрологи рассказали, каких знаков Зодиака ждут неприятности в июле 2022 года.