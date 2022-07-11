Получат нож в спину: два знака Зодиака, которые в июле столкнутся с предательством
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 236
Для этих знаков Зодиака июль станет испытанием на прочность.
Астрологи, которые ранее назвали три знака Зодиака, которых ожидают кардинальные перемены в жизни, увы, но огорчили новым прогнозом на июль, определив двоих представителей гороскопа, которых в скором времени ожидает предательство. Им удастся сохранить равновесие, и адекватно отреагировать на происходящее, но внутренне они будут сломлены.
Предательство в июле ждет рожденных под созвездиями Близнецов и Водолея, сообщает "УНИАН". Отмечается, что нож в спину может "прилететь" как от близких, друзей, так и от коллег и партнеров.
Близнецы
Гороскоп на сегодня для Близнецов прогнозирует не совсем хороший день, когда нужно во всем положиться на свою семью и коллег, однако судя из нового предсказания, лучше делать это крайне осторожно, особенно на работе. Кому-то из ваших коллег очень не нравиться то, как вы преуспеваете в карьере, и вполне возможно захочет помочить вам репутацию. Астрологи предупреждают, что вы не ожидаете такого подлого поступка от этого человека. Будьте внимательнее со своим кругом общения.
Водолей
Гороскоп на сегодня для Водолеев сулит им хороший день, однако личная жизнь радовать их в июле не будет. Не исключено, что представители этого знака узнают об измене со стороны своей второй половинки. Как бы там ни было, не стоит впадать в депрессию и сильно горевать. Вы должны выйти из этой ситуации с гордо поднятой головой, тем более корить себя должен/должна изменщик(ца). Проанализируйте свое поведение в отношениях, и отправляйтесь в светлое будущее с новым спутником/спутницей.
Ранее астрологи рассказали, каких знаков Зодиака ждут неприятности в июле 2022 года.