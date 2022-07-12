"Будет ожесточеннее всего": астролог предрекла тяжелый период в войне с россией

Астролог заявила, что приближается самый разрушительный период войны в Украине

Положение небесных тел указывает на то, что совсем скоро в Украине начнется самый тяжелый этап в войне с россией. Произойдет это уже после ближайшего полнолуния в июле.

Как передает "Телеграф", прогноз касательно войны в Украине озвучила астролог Ольга Медвецкая в Instagram. По ее словам, наиболее ожесточенный период боев может начаться уже в этом месяце.

Так, астролог пишет, что в конце недели будет точная оппозиция от Солнца до Плутона. По ее словам это означает подготовку к развертыванию событий нового эскалационного периода.

"Разница будет в том, что Украина постепенно набирает силу и теперь преимущество будет уже на нашей стороне, потому что планета силы и воинственности Марс теперь в знаке, что помогает Украине — в Тельце", — говорится в астропрогнозе Медвецкой.

Вместе с тем, астролог подчеркивает: самый горячий этап войны еще впереди. Тогда как ближайшие две недели будут только плавно подводить к нему.

"Когда будет ожесточеннее всего? Я уже говорила и напоминаю – последняя неделя июля и первая половина августа", — заявила Медвецкая.

Также астролог сообщила, что в ближайшие семь дней могут быть развенчаны глобальные обманы, но вместе с тем — новая масштабная ложь. Кроме того, в прогнозе предупреждается о срыве договоренностей и дискомуникации на глобальном уровне. К тому же, пишет астролог, эмоциональную нагрузку в эти дни провоцирует полная Луна.

Напомним, ближайшее полнолуние ожидается 13 июля. Астрологи сообщили, что это важное космическое событие кардинально изменит жизнь некоторых знаков Зодиака.