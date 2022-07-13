Известный экстрасенс спрогнозировал судьбу Крымского моста: "Снилось, что его взрывают"

Гордеев отметил, что многие видения он видит во снах.

Последние полгода украинцев очень тревожит всего один вопрос, когда закончится война, а также когда все города будут освобождены из-под оккупации россией. Если военные эксперты ничего конкретного сказать по этому поводу не могут, то люди охотно обращаются к астрологам и экстрасенсам, которые своими прогнозами хоть немного, но отвлекают от плохих новостей.

Также одной из тем, которую в последнее время обсуждают украинцы является судьба Крымского моста, а если говорить еще проще, то всех интересует: подорвут его, или нет. Ответ на этот вопрос дал известный украинский экстрасенс Макс Гордеев в интервью "УНИАН".

"Я видел во сне, что его взрывают. Тишина и внезапный взрыв" — говорит Гордеев, добавляя, что больше всего это все будет происходить более метаморфически.

Также о судьбе Крымского моста раньше рассказывал и известный астролог Влад Росс. Он считает, что "хлопок неизбежен", однако полностью мост разрушен не будет. Будут лишь значительные повреждения, которые нарушат транспортную развязку.

Напомним, ранее рунолог озвучил свой прогноз для Херсона, который временно пребывает под оккупацией. Прогноз звучит обнадеживающе.