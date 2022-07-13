"Украина будет другой страной": астролог назвала возможную дату окончания войны

По словам астролога, после войны Украина может очень измениться, в том числе территориально

Вопрос о том, когда закончится война в Украине, волнует сейчас огромное количество людей. Задаются им и астрологи, которые то и дело озвучивают астропрогнозы касательно дальнейшего развития боевых действий. Ведический астролог Наталья Власенко пояснила, почему назвать конкретную дату сложно и в какие периоды все же можно ожидать прекращения военных событий.

Как сообщает "Телеграф", об этом Власенко пишет на своей странице в Instagram. Судя по ее астрологическому прогнозу, есть по меньшей мере четыре возможные даты окончания войны в Украине.

Так, Власенко отмечает, что в гороскопе страны замешано большое количество людей, поэтому невозможно точно определять ту или иную дату. По ее словам, в конце года есть большие шансы, что бои утихнут.

Власенко выделила несколько вероятных дат окончания российско-украинской войны, но добавила, что многое зависит от других стран, людей и непредвиденных обстоятельств. По словам астролога, война в Украине может закончиться в такие периоды:

Декабрь-январь

Осень 2023 года

Весна-лето 2024 года

2024-2025 годы

"В любом случае, такой Украины уже не будет, это будет другая страна, с другой системой власти, принадлежностью к какому-то союзу, территориально", — говорится в астропрогнозе.

Власенко пишет, что у нашей страны тяжелая судьба: каждый раз подниматься после разрухи, доказывать, что мы сильный и свободный духом народ.

Ранее "Телеграф" писал, что астрологи прогнозируют возможность освобождения крупных городов Украины, которые ранее захватили российские оккупанты. По словам Анны и Алексея Суханова, это может произойти уже в этом месяце.

Тогда как известный астролог Влад Росс прогнозирует контрнаступательную фазу в августе. По его словам, к концу текущего года российские захватчики начнут уходить с украинской территории.