"Голод и засуха": экстрасенс рассказала, что ждет россию в ближайшее время

Экстрасенс назвала дату, когда в рф могут произойти важные перемены

Экстрасенс Анна Ефремова заявила, что те страшные преступления, которые совершает россия на территории Украины, не пройдут просто так. По ее словам, государство-агрессор в ближайшее время ожидают малорадужные перспективы.

О том, что ждёт россию в ближайшие несколько лет, она написала в своем Телеграм-канале. Как отмечает Ефремова, на развитие ситуацию влияют сразу несколько важных небесных тел.

Так, экстрасенс пишет, что натальная карта страны-агрессора свидетельствует о больших ресурсах, но вместе с тем, коррупции и обмане на высшем уровне. По словам Ефремовой, гороскоп россии говорит о том, что простой народ наделен весьма угрюмым характером и жаждой к быстрой нечестной наживе.

В ближайшие два года, говорится в прогнозе, рф могут ожидать серьезные внутренние перемены. Ефремова обуславливает активностью Сатурна, которая продолжится до 2023 года. Очень сильные перемены внутри самой страны, по ее словам, ощутит каждый ее житель.

"Особенно сложно будет старикам, произойдёт сильный экономический спад. Экспорт и международные отношения будут претерпевать невиданные ранее трудности.Тяжёлые налоги и введение норм на продукты питания. Все это будет вызывать максимальное недовольство и революционные настроения. Голод и засуха", — озвучила прогноз для россии Анна Ефремова.

Ранее "Телеграф" сообщал, что карпатская мольфарка высказалась о возможной дате смерти путина. По ее словам, кончину диктатора будут скрывать.