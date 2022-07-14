Эти 2 знака Зодиака попали в "черный список": для кого июль - самый сложный
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Стрельцов и Рыб ждут неприятности
В отличие от везунчиков июля среди знаков Зодиака, эти два представителя гороскопа имеют все шансы потерять в середине лета абсолютно все.
Астрологи рассказали, что людей, рожденных под созвездиями Стрельца и Рыб, в июле 2022 года ждут одни неприятности. Об этом пишет meta.
Стрельцы
Стрельцы могут столкнуться с предательством из-за финансов. Если вы одалживали другу деньги, то он может вам их больше не вернуть. К слову, отношения с этим человеком могут так же закончиться. Гороскоп Стрельца на день – на нашем сайте.
Рыбы
Рыбам грозит увольнение из-за серьезной ошибки на работе. Такой поворот событий негативно скажется на вашем эмоциональном состоянии. О том, что ждет Рыб сегодня – узнайте в его гороскопе на день.
Ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака смогут наладить свою личную жизнь летом 2022 года.