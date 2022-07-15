Укр

Украина точно будет другой: астролог назвала четыре даты, когда может закончиться война

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Есть четыре возможные даты завершения войны Новость обновлена 15 июля 2022, 09:00
Есть четыре возможные даты завершения войны

Астролог отметила, что дата окончания войны зависит от многих факторов.

"Когда закончится война?" — это вопрос, который сейчас беспокоит каждого украинца. Чтобы немного поднять свой моральный дух, многие люди обращаются к астрологам и тарологам, чтобы узнать, что Украине сулят звезды и карты. Астролог Наталья Власенко назвала четыре возможные даты окончания войны на территории Украины.

Свой прогноз Наталья опубликовала на своей странице в Инстаграм. Астролог отмечает, что в гороскопе страны замешано большое количество людей и других государств, а также не нужно забывать и о непредвиденных обстоятельствах, поэтому невозможно точную дату "когда".

"Могу назвать несколько вариантов по окончанию, которые мне нравятся по энергии, но я не беру ответственность говорить об этом как "100 процентов будет так". Даты окончания войны в Украине: декабрь-январь 2022, осень 2023 года, весна- лето 2024 года и вообще 2024-2025 очень похоже" — написала Наталья.

Также астролог добавила, что в любом случае, Украины такой, какая она сейчас, уже не будет. Это будет уже другая страна, с другой системой власти, принадлежностью к какому-то союзу, и даже территориально.

Ранее "Телеграф" писал, что астрологи прогнозируют возможность освобождения крупных городов Украины, которые ранее захватили российские оккупанты. По словам Анны и Алексея Суханова, это может произойти уже в этом месяце.

Тогда как известный астролог Влад Росс прогнозирует контрнаступательную фазу в августе. По его словам, к концу текущего года российские захватчики начнут уходить с украинской территории.

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