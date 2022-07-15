Главные везунчики июля: три знака Зодиака, которые летом поймают удачу за хвост

Этим знакам Зодиака совсем скоро очень повезет.

Астрологи, назвавшие два знака Зодиака, которых скоро предадут, отметили, что некоторые представители зодиакального круга в июле 2022 года станут очень удачливыми. Эта тройка буквально схватит птицу счастья и удачи за хвост.

Как сообщает "УНИАН", этой тройке знаков Зодиака будет удаваться практически все за, что они будут браться. А счастливчиками месяца стали рожденные под созвездиями Тельца, Козерога и Рыб.

Телец

Несмотря на то, что гороскоп на сегодня у Тельцов не самый благоприятный, в принципе в июле их ждет много приятных событий, особенно в личной жизни. Если вы до сих пор одиноки, то совсем скоро вы встретите свою вторую половинку. Но для этого вам нужно открыть свое сердце и быть более добрыми. Семейные Тельцы — решатся на серьезный шаг.

Козерог

Гороскоп на сегодня для Козерогов сулит этому знаку неудачи, в июле они смогут добиться успеха на профессиональном поприще. Козероги смогут начать новые проекты, которые в перспективе принесут очень хорошую прибыль. Даже если почувствуете, что у вас что-то не получается, не нужно бросать все на полпути: идите до конца и результат вас порадует.

Рыбы

Гороскоп на сегодня для Рыб не сулит ничего конкретного, а вот на месяц обещает большое везение. Июль принесет представителям этого знака Зодиака принесет много приятных сюрпризов, о которых вы даже мечтать не могли. А также вас ждет главный подарок: чтобы достичь успеха, вам практически ничего не нужно будет делать.

Ранее астрологи рассказали, каких знаков Зодиака ждут неприятности в июле 2022 года.