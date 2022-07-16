"Наш решающий бой": экстрасенс рассказала, как и когда Украина победит в войне

Экстрасенс отметила, что для главы государства сейчас наступает астрологически не легкое время.

Во время войны украинские астрологи, тарологи и экстрасенсы отложили все свои любовные и индивидуальные расклады, и каждый день следят за тем, что звезды или карты говорят о будущем Украины. Ранее мы писали, что астролог Наталья Власенко назвала четыре возможные даты окончания войны, а теперь рассказываем о прогнозе украинского экстрасенса Анны Ефремовой.

В своем Телеграм-канале Анна составила небольшой прогноз, в котором отметила, что самое важное для украинцев, это "продержаться" до конца 2022 года, ведь с 2023-го года — у нас появляются шансы победить. Однако для этого весь народ должен сплотиться, чтобы вместе противостоять врагу.

"Наша сила в нашем свободолюбии, честности, доброте. И у главы государства сейчас наступает астрологически не легкое время. И если он и будет получать удары, то точно это не должно быть от нас. Только став одним кулаком! Мы сможем продержаться ! А вот с 2023 у нас появляются шансы победить! Это наш решающий бой длиной в пол года!" — пишет Ефремова.

Также экстрасенс отметила, что в сентябре 2022 года ситуация в стране станет легче, но расслабляться нельзя, ведь враг знает свои сильные стороны и свое сильное время. Более того, мировые элиты снова начнут "подставлять подножки" украинскому президенту, поэтому украинцы сейчас как никогда должны быть едиными.

Ранее "Телеграф" писал, что астрологи прогнозируют возможность освобождения крупных городов Украины, которые ранее захватили российские оккупанты. По словам Анны и Алексея Суханова, это может произойти уже в этом месяце.

Тогда как известный астролог Влад Росс прогнозирует контрнаступательную фазу в августе. По его словам, к концу текущего года российские захватчики начнут уходить с украинской территории.