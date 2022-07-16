Не слабый пол: женщины по знаку Зодиака, с которыми шутки плохи

Овны, Тельцы и Козероги — самые сильные по характеру личности

Сила женщины не в физических возможностях. Когда дело доходит до принятия решений, эти представительницы прекрасного пола проявляют свои сильные качества больше других. Они могут быть плохими женами, но назвать их слабым полом язык не повернется.

Астрологи рассказали, что женщины, родившиеся под созвездиями Овна, Тельца и Козерога, самые сильные. Об этом пишет cluber.

Овны

Овны — ответственный знак Зодиака. Из-за своей сильной натуры такая женщина может пугать сильный пол, но только в том случае, когда она защищает себя или близких людей. О том, что ждет Овна сегодня – узнайте в его гороскопе на день.

Тельцы

Сильная сторона женщин-Тельцов проявляет себя во время защиты ими близкого человека. Если его кто-то обидел, Тельцы злятся, и лучше в этот момент у них не стоять на пути. Как сложится день этого знака Зодиака — можно узнать в гороскопе Тельца на сегодня.

Козероги

С женщиной-Козерогом шутки плохи. Если Овны и Тельцы стараются защищать близких, тот этот знак Зодиака думает лишь о себе. Если кто-то попытается понизить ее самооценку, будет жесткая ответная реакция. Козероги применят тяжелую артиллерию. Гороскоп Козерога на день – на нашем сайте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кто из представительниц гороскопа становится идеальными женами.