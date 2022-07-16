Придется подстраиваться: у 3 знаков Зодиака кардинально поменяются планы в конце июля

Тельцам, Весам и Козерогам придется приспосабливаться к тому, что произойдет

У некоторых представителей гороскопа в жизни произойдут события, которые кардинально поменяют их планы.

Этой же тройке знаков Зодиака придется приступить к тому, к чему им готовиться не доводилось. Как пишет belnovosti, менять планы придется людям, рожденным под созвездиями Тельца, Весов и Козерога.

Тельцы

Любители все планировать будут с ужасом принимать тот факт, что то, что они задумали, не осуществится. Тельцам придется выйти из зоны комфорта и заняться тем, о чем их попросят родные. Гороскоп Тельца на день – на нашем сайте.

Весы

Весы в последние месяцы многое сумели довести до автоматизма. Однако конец июля для них стабильным не будет. Они будут вынуждены отказаться от запланированного отпуска и взяться за работу, которую "подсунет" начальство. О том, что ждет Весов сегодня – узнайте в его гороскопе на день.

Козероги

Дисциплинированные Козероги будут метаться от полученной в середине лета противоречивой информации. Людям этого знака Зодиака придется делать непростой выбор. В итоге они будут делать не то, что планировали ранее. Как сложится день этого знака Зодиака — можно узнать в гороскопе Козерога на сегодня.

Ранее астрологи рассказали, для каких двух знаков Зодиака июль окажется самым сложным месяцем в 2022 году.