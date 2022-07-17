Три знака Зодиака в скором времени ожидает пополнение в семье: кому пора покупать коляску

Семьи этих знаков Зодиака через 9 месяцев станут немного больше.

Астрологи, которые ранее назвали три знака Зодиака, которым этим летом подфартит в личной жизни, рассказали, кого вскоре ожидают кардинальные перемены в жизни, а именно их ждет радостное известие о будущем пополнении в семьи.

В июле 2022 года новости о ребенке ждет рожденных под созвездиями Овнов, Близнецов и Козерогов, сообщает belnovosti. Отмечается, что о пополнении представители этих знаков знают буквально на следующей неделе.

Овен

Гороскоп для Овнов сообщает, что уже к следующим выходным рожденные под этим созвездием почувствуют, что совсем скоро по их дому будут топотать маленькие ножки. Да, появления ребенка придется немного подождать, но это время пролетит быстро.

Близнецы

У представителей этого зодиакального созвездия пока детей не будет, однако гороскоп для Близнецов сообщает, что у кого-то из их родственников вскоре появится малыш, чему безмерно будут рады и они. Близнецы будут готовиться к пополнению так, словно родится кто-то у них.

Козерог

Гороскоп для Козерогов сообщает, что кто-то из их близких скоро станет родителем, и их ждет новая роль — тети или дяди, или брата или сестры. Несмотря на свою занятость, представители этого знака даже откажутся от своей работы на какое-то время, чтобы провести время с родными.

Ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака смогут наладить свою личную жизнь летом 2022 года.