"Грядет какая-то слава": таролог рассказала, что ждет Украину осенью 2022

Эксперт подчеркнула, что Украина будет однозначным победителем.

Вопрос о том, когда закончится война в Украине, волнует сейчас огромное количество людей. Задаются им и астрологи, экстрасенсы и тарологи, которые время от времени озвучивают свои прогнозы касательно дальнейшего развития боевых действий. Таролог Елена Бюн также разложила карты на судьбу Украины, и рассказала, что же ждет нашу страну осенью 2022 года.

Свой прогноз она опубликовала на своем канале в Ютуб. Елена отмечает, что осень 2022 будет решающим периодом для Украины, и в это время произойдет много различных событий. Речь идет о завершении активной фазы боевых действий и переходу к переговорам.

"Однозначно осенью будут наблюдаться какие-то перемены к лучшему. Будет принятие ответственных, правильных, судьбоносных решений, без которых путь Украины вперед будет весьма затруднительным… Грядет какая-то слава и осуществление задуманных планов. Но очень важна осмотрительность" — отмечает Елена.

Также эксперт считает, что уже этой осенью активные боевые действия будут остановлены, и начнется обсуждение. Однако здесь есть свои нюансы.

"Нужно обговорить много чего, есть нюансы. Это и возвращение всех территорий, и выплата россией компенсации. Это не быстрый процесс, но когда все это оговорится, тогда и будет мир", — считает Бюн.

Ранее "Телеграф" писал, что астрологи прогнозируют возможность освобождения крупных городов Украины, которые ранее захватили российские оккупанты. По словам Анны и Алексея Суханова, это может произойти уже в этом месяце.

Тогда как известный астролог Влад Росс прогнозирует контрнаступательную фазу в августе. По его словам, к концу текущего года российские захватчики начнут уходить с украинской территории.