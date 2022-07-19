Мужчины этих двух знаков Зодиака - самые гулящие

Эти мужчины не пропускают ни одной юбки

Знак Зодиака, под которым мы родились, во многом определяет и то, какими мы будем в семейной жизни. К примеру, женщины определенных знаков Зодиака становятся лучшими женами, а вот из представителей определенных знаков Зодиака наоборот получаются худшие мужья. Астрологи назвали тройку самых гулящих мужчин по знаку Зодиака.

Стрелец

Мужчину-Стрельца соблазнить очень легко. Если женщина будет умной, красивой и интересной — ей ничего не стоит соблазнить Стрельца. При этом "секс на одну ночь" для них обыкновенное дело, которое не имеет никакого значения для Стрельца, пишет "Клубер". Гороскоп для Стрельца на сегодня можно прочитать по ссылке.

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Овен

Мужчины-Овны — довольно ветреная натура. Откровенное декольте, короткая юбка и любая другая сексуальная одежда действует на Овнов словно магнит. Сверкните перед ним бедром — и в следующую минуту он уже окажется в вашей постели. Мужчины-Овны склонны к азарту и поэтому даже сильное чувство любовной привязанности не мешает им искать и заводить новые интрижки. Гороскоп для Овна на сегодня, можно прочитать по ссылке.

Ранее астрологи назвали 3 знака Зодиака, из которых получаются идеальные мужья.