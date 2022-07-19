Приятные сюрпризы и встречи: для каких знаков Зодиака август станет счастливым месяцем

Тельцам, Ракам и Львам можно ожидать позитивных изменений в жизни

Совсем скоро наступит последний месяц лета, который будет радостным для многих знаков Зодиака и даже осуществит их заветные мечты. Самыми счастливыми в августе будут три представителя зодиакального круга — Тельцы, Раки, Львы.

Такой гороскоп на август 2022 года озвучил ясновидящий, экстрасенс, победитель "Битвы экстрасенсов" в Украине Хаял Алекперов в комментарии Фактам ICTV. Исходя из прогноза, у некоторых знаков месяц будет насыщенным на приятные события и встречи, а с делами все будет ладиться как на любовном, так и на профессиональном фронтах.

Телец

Астролог прогнозирует для Тельцов положительные перемены в жизни и приятные эмоции. Реализуются ваши планы, которые когда-то казались неосуществимыми. Так что не бойтесь делать первый шаг и проявлять активность. Гороскоп для Тельцов на сегодня можете узнать здесь.

Рак

В этом месяце вы будете ставить новые цели и работать над ними. Самое главное: все будет получаться, и очень легко. В середине месяца возможна судьбоносная встреча и знакомство с человеком, который откроет пред вами новые горизонты. О том, что готовит гороскоп для Раков на сегодня, читайте на нашем сайте.

Лев

Конец лета подарит приятные встречи. Есть шанс пообщаться со старыми друзьями, которых уже давно не видели. В личной жизни звезды сулят вам положительные события, а ваш любимый человек может порадовать неожиданным и радостным сюрпризом. Ознакомиться с гороскопом для Львов на сегодня можно по этой ссылке.

Ранее "Телеграф" писал, что астрологи назвали знаков Зодиака, которых в ближайшее время ожидают кардинальные повороты в жизни. Речь идет о пополнении в семье.