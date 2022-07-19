Укр

Приятные сюрпризы и встречи: для каких знаков Зодиака август станет счастливым месяцем

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
Читати українською
Автор
329
Последний месяц лета порадует трех знаков Зодиака
Последний месяц лета порадует трех знаков Зодиака

Тельцам, Ракам и Львам можно ожидать позитивных изменений в жизни

Совсем скоро наступит последний месяц лета, который будет радостным для многих знаков Зодиака и даже осуществит их заветные мечты. Самыми счастливыми в августе будут три представителя зодиакального круга — Тельцы, Раки, Львы.

Такой гороскоп на август 2022 года озвучил ясновидящий, экстрасенс, победитель "Битвы экстрасенсов" в Украине Хаял Алекперов в комментарии Фактам ICTV. Исходя из прогноза, у некоторых знаков месяц будет насыщенным на приятные события и встречи, а с делами все будет ладиться как на любовном, так и на профессиональном фронтах.

Телец

Астролог прогнозирует для Тельцов положительные перемены в жизни и приятные эмоции. Реализуются ваши планы, которые когда-то казались неосуществимыми. Так что не бойтесь делать первый шаг и проявлять активность. Гороскоп для Тельцов на сегодня можете узнать здесь.

Рак

В этом месяце вы будете ставить новые цели и работать над ними. Самое главное: все будет получаться, и очень легко. В середине месяца возможна судьбоносная встреча и знакомство с человеком, который откроет пред вами новые горизонты. О том, что готовит гороскоп для Раков на сегодня, читайте на нашем сайте.

Лев

Конец лета подарит приятные встречи. Есть шанс пообщаться со старыми друзьями, которых уже давно не видели. В личной жизни звезды сулят вам положительные события, а ваш любимый человек может порадовать неожиданным и радостным сюрпризом. Ознакомиться с гороскопом для Львов на сегодня можно по этой ссылке.

Ранее "Телеграф" писал, что астрологи назвали знаков Зодиака, которых в ближайшее время ожидают кардинальные повороты в жизни. Речь идет о пополнении в семье.

Теги:
#Август #Телец (знак зодиака) #Рак (знак зодиака) #Лев (знак зодиака)