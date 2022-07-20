Зависть — их вечный спутник: каких 3 знаков Зодиака угнетают чужие успехи

Эти люди просто не умеют радоваться достижениям окружающих

Есть знаки Зодиака, которые вызывают зависть, а есть такие представители гороскопа, которых чужое счастье и достижения выводят из себя.

Астрологи рассказали, что самыми завистливыми считаются люди, рожденные под созвездиями Скорпиона, Тельца и Близнецов. Об этом пишет meta.

Скорпионы

Недоверчивый знак Зодиака. Скорпионы могут легко испортить отношения с другими, и все из-за зависти. Свои чувства эти люди прятать не умеют, поэтому нередко с ними неловко находиться рядом. О том, что ждет Скорпиона сегодня – узнайте в его гороскопе на день.

Тельцы

Это очень трудолюбивый представитель гороскопа, однако часто из-за неуверенности в себе Тельцы посматривают на достижения других. Людям этого знака кажется, что на кого-то просто так удача упала с неба. О том, что ждет Тельца сегодня – узнайте в его гороскопе на день.

Близнецы

Представители этого знака Зодиака являются именно теми личностями, которые завидуют своим соседям. Близнецы будут отчаянно хотеть самую лучшую машину или дом только потому, что они есть у знакомого или даже самого близкого человека. Гороскоп Близнецов на день – на нашем сайте.

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