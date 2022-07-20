Деньги руки жгут: 3 самых больших транжир по знаку Зодиака

Эти представители гороскопа самые расточительные

Некоторые знаки Зодиака любят ввязываться в приключения, особенно если у них на руках много денег.

Эти представители зодиакального круга готовы спустить все свои сбережения или сбережения другого человека только на себя любимых. Как пишет cluber, самыми большими транжирами являются люди, рожденные под созвездиями Овна, Льва и Весов.

Овны

Овны редко сожалеют о своих тратах. Представители этого знака Зодиака почти не откладывают на "черный день" и живут не по средствам. Как сложится день этого знака Зодиака — можно узнать в гороскопе Овна на сегодня.

Львы

Львы любят создавать иллюзию богатой жизни. Люди этого знака Зодиака обожают роскошь, поэтому часто берут в долг, пользуясь кредитными средствами себе в ущерб. О том, что ждет Льва сегодня – узнайте в его гороскопе на день.

Весы

Весы часто теряют голову и тратят больше, чем могут себе позволить. Представители этого знака готовы несколько месяцев отказывать себе во всем, лишь бы приобрести желаемую, но дорогую вещь. Гороскоп Весов на день – на нашем сайте.

Ранее "Телеграф" рассказывал о представительницах трех знаков Зодиака, с которыми опасно иметь дело.