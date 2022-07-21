Каких двух знаков Зодиака ждут беды в новолуние 28 июля

Неудачи будут преследовать их на каждом шагу

В четверг, 28 июля, нас ждет новолуние. В отличие от зодиакальных счастливчиков лета, в этот особенный период у двух знаков Зодиака начнутся проблемы.

Львы и Рыбы рискуют стать жертвами манипуляций и обмана, пишет meta. У кого-то они будут связаны с финансами, а у кого-то — с личной жизнью.

Львы

Предстоит разгребать недочеты Львам не только сегодня. У людей этого знака не задастся день 28 июля с самого утра. Они начнут получать непрошенные советы от окружающих, которые не принесут им никакой пользы. Раздражение не заставит себя долго ждать, что выльется в конфликты с коллегами и близкими людьми. Астрологи советуют Львам не терять концентрацию, чтобы не допустить ошибку в финансовой сфере.

Рыбы

Рыбы не будут настроены на общение. Нежелание вести разговоры обернется для представителей этого знака Зодиака разногласиями и конфликтами как на рабочем месте, так и дома. Астрологи рекомендуют Рыбам отложить все переговоры в этот день, чтобы сохранить отношения с окружающими. Также следует бережно относиться к деньгам. Это касается и 21 июля, согласно гороскопу Рыб на сегодня.

Ранее астрологи рассказали, что три знака Зодиака смогут осуществить все задуманное в конце июля 2022 года.