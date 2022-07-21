Они разобьют вам сердце: 3 знака Зодиака, которые предпочитают уходить по-английски

Это свободолюбивые и независимые знаки Зодиака

Астрологи, которые ранее назвали самых больших транжир по знаку Зодиака, рассказали, какие представители гороскопа больше всего ценят свободу.

Именно Стрельцы, Водолеи и Львы не любят, когда другие покушаются на их личное пространство и время. В большинстве случаев люди этих знаков Зодиака остерегаются серьёзных отношений — они начинают чувствовать себя в ловушке и сбегают при первой возможности. Об этом пишет cluber.

Стрельцы

Стрельцы обожают путешествовать, поэтому редко сидят на одном месте. В отношениях с постоянным партнером со временем им становится трудно дышать, поэтому зачастую они просто сбегают. О том, что ждет Стрельца сегодня – узнайте в его гороскопе на день.

Водолеи

Водолеи — одиночки, которые предпочитают держаться в стороне от остального мира. Многие из них не заводят серьёзных отношений и семьи, ведь они всегда предполагают определенные ограничения. Гороскоп Водолея на день – на нашем сайте.

Львы

Себялюбивый Лев жаждет внимания от своего партнера. Если он недополучает заботу и признание своей личности, он не станет думать дважды, прежде чем по-английски удалиться. Как сложится день этого знака Зодиака — можно узнать в гороскопе Льва на сегодня.

Ранее "Телеграф" рассказывал о представительницах трех знаков Зодиака, с которыми опасно иметь дело.