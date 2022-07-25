Они всегда встают не с той ноги: 4 самых угрюмых знака Зодиака

Эти 4 представителя гороскопа всегда чем-то недовольны

Некоторые знаки Зодиака в скором времени могут получить хорошие известия, однако даже среди них есть личности, которые не смогут в полной мере получить от этого радость. А все потому, что они всегда бывают недовольны.

Как пишет cluber, самыми угрюмыми представителями гороскопа являются люди, рожденные под созвездиями Девы, Тельца, Скорпиона и Козерога. Они более ворчливые, чем другие представители зодиакального круга.

Девы

Девы — самые худшие ворчуны. У них легко портится настроение, если что-то идет не так. А если люди или вещи не находятся в состоянии совершенства, Девы становятся невероятно раздраженными. Гороскоп Девы на день – на нашем сайте.

Тельцы

У упрямых Тельцов всегда кто-то из-за чего-то виноват. Они будут кипеть словно чайники, которых забыли выключить. Если захотите утихомирить этот знак Зодиака, просто найдите с ним в споре компромисс. О том, что ждет Тельца сегодня – узнайте в его гороскопе на день.

Скорпионы

Сильно и быстро выходят из себя. Скорпионы не знают, что такое терпимость, и когда они находятся в раздраженном состоянии, им буквально срывает крышу. Как сложится день этого знака Зодиака — можно узнать в гороскопе Скорпиона на сегодня.

Козероги

Козероги, которые обычно пребывают в хорошем настроении, способны выйти из себя, если им может что-то не понравиться. Когда все идет в разрез с их планами, они становятся угрюмыми, так как терпеть не могут неудачи. Гороскоп Козерога на день – на нашем сайте.

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