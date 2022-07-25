Слезы и обиды: у тройки знаков Зодиака будет перепалка с родственниками в конце июля

Рыбы, Львы и Скорпионы поругаются с близкими людьми с разных причин

Несмотря на то, что некоторые из этих представителей гороскопа могут влюбить в себя кого угодно, уже в конце июля они перестанут контролировать ситуацию в кругу семьи.

Астрологи прогнозируют, что люди, рожденные под созвездиями Рыбы, Льва и Скорпиона, крупно поссорятся со своими родственниками. Об этом пишет Ukr.Media.

Рыбы

В конце июля Рыбы станут эмоционально нестабильными из-за положения звезд и планет. Каждое слово они будут принимать близко к сердцу, поэтому в какой-то момент неожиданно потеряют контроль над своими чувствами. Попадутся под "горячую руку" близкие люди. Гороскоп Рыб на день – на нашем сайте.

Львы

Свою вспыльчивость Львы так же проявят в конце июля. Они будут давить на родственников, которые, перестав терпеть подобное к себе отношение, ответят Львам взаимность. Это приведет к конфликту, после которого останется неприятный осадок. О том, что ждет Льва сегодня – узнайте в его гороскопе на день.

Скорпионы

Всегда резкие Скорпионы в конце июля из-за личных проблем будут находиться в нервном напряжении. Их родные захотят прекратить это, из-за чего возникнет серьезная ссора. Она запомнится на долгие месяцы. Как сложится день этого знака Зодиака — можно узнать в гороскопе Скорпиона на сегодня.

Ранее астрологи рассказали, кто из представителей гороскопа самые завистливые. Их угнетают чужие успехи, так как они не умеют радоваться за других.