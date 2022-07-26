Могут потерять все накопления: трем знакам Зодиака нужно быть осторожнее с деньгами

Этим представителям гороскопа лучше не рисковать с деньгами на этой неделе

Конец июля многим знакам Зодиака не сулит ничего положительного. Одни поскандалят с родными, другие же рискуют стать жертвами манипуляций и обмана.

Людей, рожденных под созвездиями Овна, Рака и Водолея, так же ждут неприятности, но только в том случае, если они будут рисковать своими финансами и вкладываться в ненадежные проекты. Об этом пишет unian.

Овны

Люди этого знака Зодиака могут погрузиться в ближайшие дни в меланхолию и депрессию. Астрологи советуют Овнам не ввязываться сейчас в сомнительные дела. Масштабные и дорогостоящие покупки стоит отложить до лучших времен. Гороскоп Овна на день – на нашем сайте.

Раки

Конец июля для Раков будет не самым лучшим. Сейчас им нужно сосредоточиться на текущих финансовых задачах, чтобы сохранить все, что есть. Четкое планирование расходов может даже улучшить финансовое положение. О том, что ждет Рака сегодня – узнайте в его гороскопе на день.

Водолеи

Не время для серьезных денежных трат и риска у Водолеев. Им категорически запрещено начинать дела с какими либо капиталовложениями. Лучше следовать заранее составленному плану и все будет хорошо. Как сложится день этого знака Зодиака — можно узнать в гороскопе Водолея на сегодня.

Ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака в скором времени могут получить хорошие известия.