Новолуние 28 июля: в чем его особенности и что запрещено делать в этот день

По словам астрологов, в день новолуния можно смело заниматься творчеством и расписывать свои цели на будущее, а вот кое-что делать нежелательно

В июле произойдёт важное космическое событие месяца – новолуние, когда Луна окажется в огненном знаке Льва в 20:56 по Киеву в четверг, 28 июля. Многие астрологи называют его желтым или золотым новолунием и говорят, что оно сулит проблемы для двух знаков Зодиака.

В чем особенность новолуния 28 июля 2022 года, что рекомендуют астрологи делать в этот день и какие существуют запреты для этой даты – в материале "Телеграфа". Астрологи в один голос говорят, что данное июльское новолуние очень мощное.

Новолуние 28 июля: в чем его особенность

Как поясняет астролог Катерина Соловьева, июльское новолуние будет особенным по трем причинам:

Так называемые "Врата Льва", которые сейчас открыты, несут необычайно мощную энергию, связанную со звездой Сириус. Она имеет большое влияние на всех и помогает очень чётко осознать и увидеть свой истинный путь. В так называемый "портал изобилия" ко многим приходит ясность знания, понимание жизненных задач и миссии души. Четверг, когда происходит новолуние, это день самой щедрой планеты Солнечной системы Юпитера. Через несколько часов после точной фазы рождения Луны он начнёт ретроградное движение, а значит акцентируются прошлые события и ситуации. Имеет влияние и грядущая точная фаза кармического соединения Марса, Урана и Восходящего Узла. Она произойдет 1 августа и существенно повлияет на наши планы и их реализацию.

По словам астролога, нас ждет очень интересный период, имеющий ряд нюансов, связанных с планированием задач, составлением планов, загадыванием желаний и, самое важное, – их осуществлением.

Что можно и запрещено делать в новолуние 28 июля

По мнению астрологов, с наступлением новолуния нужно быть внимательными и соблюдать меры безопасности как дома, так и на улице или в дороге. В этот период не исключены ссоры и расставания.

Чем следует заняться в день новолуния:

планировать, расписывать свои планы, цели и желания

медитировать и жечь свечи

гулять на свежем воздухе

заниматься творчеством

Что нельзя делать в новолуние 28 июля:

проводить финансовые сделки

одалживать деньги

ссориться, ругаться, обижаться

переедать

стричь волосы

делать операции (кроме срочных)

Как ранее писал "Телеграф", астролог Екатерина Веркеева рассказала о том, какие события для Украины может принести новолуние 28 июля 2022 года.