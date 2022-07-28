2 знака Зодиака, которым скоро не повезет с деньгами — кого ждет "черная полоса"
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Рыбам и Львам стоит быть особенно осторожными, проводя операции с деньгами
Эти представители гороскопа испытают душевную боль от того, что могут потерять все средства к существованию.
На них открыли охоту мошенники, пишет meta. В жизнь этих людей может прийти затяжная "черная полоса" в финансовой сфере.
Рыбы
Рыбы могут столкнуться с аферистами. Астрологи рекомендуют этому знаку Зодиака не подписывать подозрительные документы и не производить перерасчет средств на непроверенные реквизиты. Как сложится день этого знака Зодиака — можно узнать в гороскопе Рыб на сегодня.
Львы
Львы столкнутся с финансовыми потерями из-за неприятного знакомства. Избегайте убыточных сделок, а также серьезно отнеситесь к планированию своего будущего. О том, что готовит гороскоп Льва на сегодня, читайте на нашем сайте.
Кстати, это не все знаки Зодиака, которым нужно быть осторожнее с деньгами. В конце июля 2022 года проблемы в финансовой сфере могут коснуться еще троих представителей гороскопа.