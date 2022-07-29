Названы знаки Зодиака, которые неожиданно разбогатеют в августе

Финансовый гороскоп на август говорит о том, что Козероги и Водолеи получат материальную прибыль

В августе некоторых знаков Зодиака может ожидать море любви и романтики, тогда как другие представители зодиакального круга будут купаться в деньгах. В числе счастливчиков, которым звезды в последний месяц лета-2022 сулят богатство, оказались Козерог и Водолей.

Финансовый гороскоп для этих знаков Зодиака озвучил ясновидящий, экстрасенс, победитель "Битвы экстрасенсов" в Украине Хаял Алекперов в комментарии Фактам ICTV. Ранее он прогнозировал, что август обещает тотальное счастье лишь трем представителям зодиакального круга.

Козерог

Окончание лета будет удачным периодом для решения финансовых вопросов. Звезды обещают заметное улучшение вашего благосостояния. Главный совет астролога Козерогам: не откладывать на завтра то, что можете сделать уже сегодня. Гороскоп для Козерогов на этот день можно узнать на нашем сайте.

Водолей

Август дарит этим знакам возможность разобраться в себе и получить ответы на вопросы, которые давно вас беспокоили. Приятный бонус этого месяца – прибыль. Поэтому астролог призывает Водолеев не упустить возможность получить дополнительный доход. Узнать гороскоп для Водолея на сегодня можно по этой ссылке.

Ранее "Телеграф" писал, что астролог Марина Скади озвучила прогноз на август-2022 для Украины и рассказала, могут ли украинцы ждать переломного момента в ходе боевых действий.