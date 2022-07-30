Ужасные подруги по знаку Зодиака
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С ними не стоит терять бдительности, чтобы не испытать душевную боль
В отличие от самых плохих жен по знаку Зодиака, эти представительницы гороскопа еще и самые ужасные подруги.
Женщины, рожденные под созвездиями Водолея, Рыб, Овна и Близнецов не умеют дружить. С ними бывает трудно делиться горем и радостью, а также получать заряд положительных эмоций.
Водолеи
Водолеи — девушки душевные и очень даже дружелюбный. Однако часто они витают в своих мыслях, мечтах. Из-за того, что Водолеи постоянно меняют планы, на них нельзя положиться. Как сложится день этого знака Зодиака — можно узнать в гороскопе Водолея на сегодня.
Овны
Овны очень общительны. Они любят делиться историями жизни, рассказывать анекдоты, веселить. Но помните, что такие девушки всегда выберут собственные интересы, нежели крепкую дружбу с кем-либо. О том, что готовит гороскоп Овна на сегодня, читайте на нашем сайте.
Рыбы
Рыбы — очень эмоциональный знак. Они постоянно требуют к себе внимание, дать которое бывает невозможно. Если им не доказывать свою преданность, Рыбы просто прекратят всяческое общение. Гороскоп Рыб на день – на нашем сайте.
Близнецы
Представительницы этого знака будут с удовольствием общаться со своими подругами, но до того времени, пока у них не появится кавалер. Близнецы будут возвращаться к приятельницам только тогда, когда им нужно будет поплакаться в жилетку, но если в романтических отношениях все наладится — их у след простыл. Как сложится день этого знака Зодиака — можно узнать в гороскопе Близнецов на сегодня.
Ранее астрологи рассказали о знаках Зодиака, из которых выходят ужасные зятья.