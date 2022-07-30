Укр

Ужасные подруги по знаку Зодиака

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Кто из представительниц гороскопа не умеют дружить
Кто из представительниц гороскопа не умеют дружить

С ними не стоит терять бдительности, чтобы не испытать душевную боль

В отличие от самых плохих жен по знаку Зодиака, эти представительницы гороскопа еще и самые ужасные подруги.

Женщины, рожденные под созвездиями Водолея, Рыб, Овна и Близнецов не умеют дружить. С ними бывает трудно делиться горем и радостью, а также получать заряд положительных эмоций.

Водолеи

Водолеи — девушки душевные и очень даже дружелюбный. Однако часто они витают в своих мыслях, мечтах. Из-за того, что Водолеи постоянно меняют планы, на них нельзя положиться. Как сложится день этого знака Зодиака — можно узнать в гороскопе Водолея на сегодня.

Овны

Овны очень общительны. Они любят делиться историями жизни, рассказывать анекдоты, веселить. Но помните, что такие девушки всегда выберут собственные интересы, нежели крепкую дружбу с кем-либо. О том, что готовит гороскоп Овна на сегодня, читайте на нашем сайте.

Рыбы

Рыбы — очень эмоциональный знак. Они постоянно требуют к себе внимание, дать которое бывает невозможно. Если им не доказывать свою преданность, Рыбы просто прекратят всяческое общение. Гороскоп Рыб на день – на нашем сайте.

Близнецы

Представительницы этого знака будут с удовольствием общаться со своими подругами, но до того времени, пока у них не появится кавалер. Близнецы будут возвращаться к приятельницам только тогда, когда им нужно будет поплакаться в жилетку, но если в романтических отношениях все наладится — их у след простыл. Как сложится день этого знака Зодиака — можно узнать в гороскопе Близнецов на сегодня.

Ранее астрологи рассказали о знаках Зодиака, из которых выходят ужасные зятья.

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#Овен (знак зодиака) #Близнецы (знак зодиака) #Водолей (знак зодиака) #Рыбы (знак зодиака)