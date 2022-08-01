Названы три знака Зодиака, которых ожидают бурные любовные приключения в августе

Скорпионы, Девы и Водолеи в августе будут купаться в любви

Астрологи сообщают, что август будет насыщенным для многих представителей зодиакального круга. Кому-то из знаков невероятно повезет, а кто-то, напротив, будет плакать и грустить. В любовной же сфере месяц обещает быть ярким для Скорпионов, Дев и Водолеев.

Любовный гороскоп на август озвучил известный украинский астролог Влад Росс в комментарии "Главреду". По его словам, в этом месяце произойдет много важных событий, учитывая грядущие напряженные аспекты планет: активный Марс, Солнце в знаке Льва и замедленный Меркурий.

Скорпион

Астролог предупреждает, что в августе эти знаки Зодиака могут поссориться с партнерами вплоть до разрыва отношений. Причиной, по его словам, может стать любовник\любовница. В результате вы расстанетесь со второй половинкой навсегда. О гороскопе для Скорпиона на сегодня – узнайте на сайте.

Дева

Звезды сулят Девам приятные события в августе. Может возникнуть тайная страсть, увлечение, в частности любовник или любовница. Своими амурными делами вам не захочется ни с кем делиться. Что ждет Дев сегодня – читайте в гороскопе на день.

Водолей

Этот знак будет купаться в семейном благополучии. Есть шанс обзавестись новыми родственниками. В этом месяце кто-то из Водолеев заведет курортный роман, а кто-то разнообразит сексуальную жизнь. Что предвещают Водолею звезды, "Телеграф" писал в гороскопе на сегодня.

Ранее "Телеграф" сообщал, что астролог назвал знаки Зодиака, которые неожиданно разбогатеют в августе. В числе счастливчиков, которым звезды в последний месяц лета-2022 сулят богатство, оказались два представителя зодиакального круга.