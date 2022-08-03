Стихов не напишут, серенаду под окном не споют: самые неромантичные знаки Зодиака

Отношения с этой тройкой знаков Зодиака не порадуют сказочностью и любовными неожиданностями.

Астрологи, которые ранее назвали самых желанных женщин по знаку Зодиака, рассказали о трех представителях зодиакального круга, которые не умеют радовать свою вторую половинку романтическими поступками. Отношения с ними получаются достаточно холодными и практичными.

Люди рожденные под созвездиями Овнов, Близнецов и Стрельцов даже не стараются устраивать сюрпризы своей второй половинке. Они считают, что так их отношения не укрепятся, пишет belnovosti.

Овен

Представители этого знака — пылкие и страстные, но совсем неромантичные. Овны считают, что различные красивые жесты и подарки никак не доказывают любовь, и в принципе это все лишнее. Они предпочитают делать смелые поступки для своих половинок. Гороскоп Овнов на день – на нашем сайте.

Близнецы

А представители этого зодиакального созвездия просто не знают, как вести себя в такие моменты, да и подарки они выбирать не умеют, что уж говорить о словах о любви. Иногда, конечно, у них проявляются такие наклонности, однако воплотить в реальность задуманное у них не получается. О том, что готовит гороскоп Близнецов на сегодня, читайте на нашем сайте.

Водолей

Самое интересное, что представители этого знаки знают насколько важны романтические жесты, однако совершать их они не торопятся. Водолеи считают, что эти поступки не могут помочь сблизиться с избранником. Лучше будет приобрести любимой/любимому ценный подарок, который долго прослужит, а не просто будет радовать глаз. Как сложится день этого знака Зодиака — можно узнать в гороскопе Водолея на сегодня.

Отметим, что женщина не каждого знака Зодиака способна стать хорошей женой. 3 представительницам гороскопа уживаться с партнером сложнее из-за трудного характера.