Названы знаки Зодиака, которые в августе встретят настоящую любовь

В любви повезет Водолеям и Овнам

Кому-то из знаков Зодиака в августе звезды предвещают богатство и успехи в финансовой сфере, а то-то будет счастлив в семейных отношениях или наконец-то встретит свою настоящую любовь. В числе счастливчиков, которые в этом месяце будут купаться в любви, оказались Водолеи и Овны.

Об этом свидетельствует прогноз на август 2022 года, который озвучила украинский астролог Людмила Булгакова в комментарии "Фактам". По ее словам, последний месяц лета может стать решающим во многих вопросах, в том числе тех, что касаются личной жизни.

Водолей

Август станет непростым месяцем для Водолеев и не все будет складываться так, как задумывалось. Зато в любовной сфере ожидаются весьма приятные события. Звезды дают "зеленый свет", так что астролог советует смело отправляться на поиски второй половинки. Гороскоп для Водолея на сегодня – читайте здесь.

Овны

Последний месяц лета будет удачным для Овнов в принятии решений. Фортуна будет благосклонна к вам не только в деловой сфере, а и на романтическом фронте. По словам астролога, этот период удачен для создания семейных союзов. Астролог советует все задуманное осуществить до конца месяца, пока звезды будут на стороне Овнов. О том, что предвещает гороскоп для Овна на сегодня, узнайте в материале "Телеграфа".

Ранее "Телеграф" сообщал, что астролог назвал знаки Зодиака, которые неожиданно разбогатеют в августе. В числе счастливчиков, которым звезды в последний месяц лета-2022 сулят богатство, оказались два представителя зодиакального круга.